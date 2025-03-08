Эксперты рассказали, как продлить жизнь подаренным тюльпанам

Как продлить жизнь традиционному весеннему цветку - тюльпану? Прежде всего необходимо погрузить цветы в воду максимально быстро. При этом нужно срезать сантиметр стебля и следить за уровнем жидкости. Стебли должны быть погружены в воду не меньше чем на полтора сантиметра.

Вазу нужно мыть каждый день и менять воду, иначе там начнут образовываться микробы. Букет нельзя ставить рядом с батареей и под прямыми лучами солнца. Раз в два–три дня необходимо обновлять срез на один сантиметр.

Нельзя ставить тюльпаны рядом с фруктами: из-за этилена, который выделяют вторые цветок может «постареть» раньше.

Также можно использовать специальную подкормку для срезанных цветов или добавить в воду чайную ложку сахара для питания, каплю уксуса, полтаблетки активированного угля или аспирина для обеззараживания. // Фото: Петрозаводск говорит.