Эксперты признали Райффайзенбанк лучшим иностранным банком России

Райффайзенбанк вновь победил в номинации «Лучший иностранный банк в России» ежегодной премии Europe Banking Awards 2020. Эксперты международного издания EMEA Finance высоко оценили финансовые результаты, цифровые сервисы, а также ключевые технологичные проекты в розничном и корпоративном бизнесе Райффайзенбанка в России.

Это не единственная награда от EMEA Finance в 2020 году: Сергей Монин, председатель правления Райффайзенбанка, признан лучшим банковским руководителем в Центральной и Восточной Европе и СНГ. Кроме того, группа Raiffeisen Bank international шестой год подряд признана лучшим банком в Центральной и Восточной Европе.

«Для нас большая честь получить признание экспертов ведущего отраслевого издания EMEA Finance, и эта награда, безусловно, принадлежит всей команде банка. Стремясь стать самым рекомендуемым банком России, мы неизменно ориентируемся на оценку клиентов. Однако сравнение с конкурентами дает целостную картину, когда мы анализируем качество нашей работы. 2020 год был особенным, и столь высокое признание – результат вовлеченности и высокого профессионализма нашей команды»

— прокомментировал Сергей Монин, председатель правления Райффайзенбанка.

Europe Banking Awards — ежегодная премия международного финансового издания EMEA Finance, которая уже 13 лет отмечает лучшие розничные, корпоративные и инвестиционные банки, брокеров и консультантов в Европе. Организаторы традиционно оценивают банки по следующим параметрам: финансовые показатели; география обслуживания; качество и доступность банковских сервисов; применение современных технологий в создании продуктов и бизнес-процессах.

К концу 2020 года география обслуживания физических и юридических лиц Райффайзенбанка превысила 300 российских городов, в большинстве из них услуги оказываются в полностью дистанционном формате. В 2020 году Райффайзенбанк первым на рынке представил мультибанковскую платформу для корпоративного бизнеса, реализующую финансовые сервисы в контуре SAP. Это позволяет компаниям быстро и просто запрашивать и сравнивать условия, а также получать сервисы от различных банков. Кроме того, в 2020 году Райффайзенбанк стал одним из лидеров по подключению компаний к оплате с помощью QR-кода в Системе Быстрых Платежей. Отвечая на запрос розничных клиентов в создании простого и удобного дебетового продукта, Райффайзенбанк представил Кэшбэк-карту. Ее владельцам возвращается 1.5% в рублях с каждой покупки вне зависимости от суммы платежа.