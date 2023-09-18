Эксперты перечислили быстрые способы погладить одежду без утюга

Чтобы погладить вещи, совсем не обязательно иметь утюг. В экстренных ситуациях можно использовать другие способы, пишет Express.co.uk.

Эксперты рассказали изданию, что очень хорошо борется с заломами на ткани раствор из 200 миллилитров воды и 10 миллилитров кондиционера для белья. Его надо распылить на мятую одежду, а потом аккуратно развесить ее.

Также мятые вещи можно брать в душ и вешать в ванной. От воздействия горячего пара волокна размягчаются, складки распрямляются.

- Когда закончите принимать душ, постарайтесь подержать одежду в ванной пятнадцать минут, прежде чем дать ей высохнуть,

- уточняет издание.

А еще помятые вещи очень хорошо разглаживаются на плоской поверхности, если на них сверху положить мокрые полотенца. // фото: Ron Lach/ pexels.com