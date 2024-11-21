Эксперт предупредил о серьезных проблемах УАЗ «Патриот»

Популярный внедорожник УАЗ «Патриот» имеет ряд недостатков, которые могут создать его владельцам немало хлопот. На ключевые проблемы этой модели обратил внимание в беседе с «Газетой.Ru» технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

В первую очередь эксперт указал на качество материалов, использованных при производстве автомобиля. По его словам, кузов и некоторые другие элементы подвержены быстрому появлению ржавчины. Следы коррозии нередко обнаруживаются на днище, раме, дверях и в моторном отсеке. Чтобы избежать серьезных повреждений, владелец должен регулярно осматривать эти части автомобиля и обрабатывать их антикоррозийными средствами.

Электроника внедорожника также вызывает нарекания. Владельцы часто жалуются на неисправности центрального замка, мультимедийной системы и других электронных узлов. Причина таких сбоев связана не только с неудачным расположением проводки, но и с коррозией на клеммах и разъемах.

Атмосферный двигатель ЗМЗ-409 тоже не отличается надежностью. Максим Рязанов отметил, что низкое качество сборки приводит к частым поломкам. Среди уязвимых компонентов выделяются гидронатяжители цепи ГРМ, приводные ремни и элементы системы охлаждения. Эти проблемы становятся причиной утечек масла и антифриза.

Слабые стороны есть и у трансмиссии. К ним относятся выход из строя выжимного подшипника и пластикового рабочего цилиндра сцепления. Подвеска также страдает от быстрого износа — это касается вкладышей шкворней, передних амортизаторов, рулевых тяг и сайлентблоков рессор. // фото: freepik.com