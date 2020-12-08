08 декабря 2020, 17:15
Двух наркодилеров осудили в Петрозаводске
Один отправится в колонию, второй получил условный срок
Мужчину и женщину признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Решение принял Петрозаводский городской суд.
Один из фигурантов уголовного дела был ранее судим. По совокупности приговоров гражданина отправили в колонию строгого режима на шесть с половиной лет.
Второй участник получил более мягкое наказание - 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.