Двух наркодилеров осудили в Петрозаводске

Мужчину и женщину признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Решение принял Петрозаводский городской суд.

Один из фигурантов уголовного дела был ранее судим. По совокупности приговоров гражданина отправили в колонию строгого режима на шесть с половиной лет.

Второй участник получил более мягкое наказание - 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.