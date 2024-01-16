Дворовые постройки мощно полыхали в Карелии

Пожарные ночью боролись с мощным возгоранием в деревне Толвуя. Сигнал о вспыхнувших дворовых постройках на Молодежной улице поступил огнеборцам 15 января в 23:50.

Тушили строение бывшего хлева и дровяной сарай три пожарных автомобиля и шесть человек личного состава. С огнем боролись более четырех часов.

«Кроме позднего обнаружения, затрудняла тушение высокая горючая нагрузка: и хлев и дровник были наполнены дровами»,

- сказано в сообществе «ОПС Медгора».

Отмечается, что несмотря на сложности развития пожара, пожарным удалось отстоять от огня расположенный поблизости жилой дом. Обошлось без пострадавших. Причины возгорания предстоит установить. // фото wirestock/ freepik.com