Двое детей и двое взрослых погибли в страшной аварии в Сибири

В Омской области четыре человека погибли и еще трое пострадали в страшной аварии с участием трактора. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.

Трагедия произошла на одной из трасс в районе 10 вечера 18 августа. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Ларгус» не рассчитала дистанцию и влетела в ехавший впереди трактор.

В результате аварии на месте умерли пассажиры отечественного автомобиля - 37-летняя женщина и 22-летний мужчина. Две девочки, младшей из которых был один год, скончались в больнице. Ранения получили еще двое детей - 10-летняя девочка и 8-летний мальчик - и водитель «Лады».

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем гибель людей. Фото УМВД по Омской области