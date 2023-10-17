Движение по мосту на трассе «Кола» ограничили на время ремонта

В Кондопожском районе на время ремонтных работ с 17 октября ограничили движение в районе моста.

Ремонтные работы будут продолжаться до 27 октября. На этот период в районе путепровода на 452-м километре автотрассы «Кола» организовано реверсивное движение, предупредили в ФКУ Упрдор «Кола».

Автомобилистов просят заранее продумывать маршрут. // фото unsplash/ socmia fotografia