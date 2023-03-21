Две трети жителей СЗФО уверены, что дорожные камеры снижают число ДТП

42% жителей СЗФО считают дорожные камеры способом заработать на водителях. Для сравнения, в целом по России, такого же мнения придерживаются 44% респондентов, а в Москве и Московской области – ровно половина. В пользу камер на дорогах чаще всего высказываются женщины и молодые водители в возрасте 26-40 лет. Среди мужчин мнения разделись поровну, а главными противниками дорожных камер выступают автолюбители старше 56 лет.

Оценивая функционал умных камер, жители Северо-Запада отметили, что эти приборы должны внимательнее следить за агрессивным вождением (77%) и превышением скорости (64%). Еще 45% предлагают усилить контроль за теми, кто ездит по обочинам, объезжая пробки на дорогах, 28% - за разговорами по телефону.

Женщины чаще мужчин считают, что с помощью камер нужно серьёзнее контролировать агрессивное вождение, превышение скорости, разговоры по телефону и непристегнутый ремень. А мужчины полагают, что стоит чаще штрафовать за езду по обочине, нарушение разметки и отсутствие полиса ОСАГО. Агрессивное вождение чаще всего беспокоит жителей Поволжья и петербуржцев – 79% и тех, и других выбрали его как главное нарушение, которое должны отслеживать камеры. СЗФО в целом в этом вопросе занял третье место.

*Опрос проводился 1-7 марта 2023г. среди 1520 респондентов в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке во всех регионах России.