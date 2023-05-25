Два жилых дома в Карелии едва не сгорели из-за полыхающего мусора

На севере Карелии жилой дом едва не сгорел из-за загоревшегося мусора. Сигнал о ЧП в поселке Чупа Лоухского района поступил огнеборцам днем 24 мая.

К приезду спасателей горел не только мусор, но и кровля дома. Как удалось предварительно установить, из-за неосторожного обращения с огнем возле дома на улице Пионерская загорелись мусор и трава. Искры, разгоняемые ветром, попали на конек восьмиквартирного деревянного одноэтажного жилого дома, затем загорелась крыша. В итоге мусор возле дома сгорел на площади порядка десяти квадратных метров, а кровля дома – на площади один квадратный метр.

Еще один жилой дом из-за горящего мусора едва не сгорел в Петрозаводске. Пожар произошел утром 24 мая в двухэтажном восьмиквартирном деревянном доме на улице Анохина. До приезда спасателей с огнем справились очевидцы.

В результате пожара в подъезде был поврежден мусор. По обоим случаям проводится проверка. // фото freepik.com