11 декабря 2020, 17:45
Два карельских хора стали лауреатами всероссийского фестиваля
Ансамбль «Перегудки» удостоен звания лауреата третьей степени, хор Петрозаводского музыкального колледжа - лауреата второй степени
Два коллектива из Карелии отметили на всероссийском хоровом фестивале-конкурсе.
Народный хор Петрозаводского музыкального колледжа стал лауреатом второй степени в номинации «Профессиональные народные хоры». Ансамбль народной песни «Перегудки» Петрозаводского музыкального колледжа стал лауреатом третьей степени, сообщили в министерстве культуры республики
Гран-при присудили государственному Академическому русскому народному хору радио и телевидения России им. Н. В. Кутузова. Первое место – у Пермской филармонии. Гала-концерт можно посмотреть на Youtube.
Фото nauka.boltai.com