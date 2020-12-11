Два карельских хора стали лауреатами всероссийского фестиваля

Два коллектива из Карелии отметили на всероссийском хоровом фестивале-конкурсе.

Народный хор Петрозаводского музыкального колледжа стал лауреатом второй степени в номинации «Профессиональные народные хоры». Ансамбль народной песни «Перегудки» Петрозаводского музыкального колледжа стал лауреатом третьей степени, сообщили в министерстве культуры республики

Гран-при присудили государственному Академическому русскому народному хору радио и телевидения России им. Н. В. Кутузова. Первое место – у Пермской филармонии. Гала-концерт можно посмотреть на Youtube.

Фото nauka.boltai.com