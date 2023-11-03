Дожди со снегом пройдут в субботу в Карелии

Завтра, 4 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1-3, днем 0+2. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки, ночью в виде снега, днем мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0-5, на севере до -10, днем -2+3.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1-4, пасмурно, сильный снег.

В Сегеже -1-3, пасмурно, снег с дождем.

В Сортавале +2+4, пасмурно, снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com / Osman Rana