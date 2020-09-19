Дожди пройдут в воскресенье в Карелии

Завтра, 20 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +3+5, днем +10+12, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшие, местами умеренные дожди. Ночью и утром местами в воздухе и на почве заморозки. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6, местами до -2, днем +7+12.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +8, переменная облачность, дождь.

В Сегеже до +9, переменная облачность, вечером дождь.

В Сортавале до +12, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме.