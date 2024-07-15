Дожди и грозы ожидаются 16 июля в Карелии

Переменная облачность ожидается 16 июля в Карелии. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, а днем местами возможна гроза. Об этом сообщили в Гидрометцентре РК.

Ветер юго-западный и западный, а ночью на севере республики - восточных направлений. Он будет слабым, но днем при грозе порывистым. Температура воздуха ночью составит +11, +16 градусов, днем будет +20, +25 градусов.

В Петрозаводске тоже переменная облачность, ночью без существенных осадков. Но днем пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный и западный умеренный.

Температура воздуха ночью ожидается +14, +16 градусов, днем будет +22,+24 градуса. Атмосферное давление будет слабо расти. // фото: freepik.com