Дождь со снегом обещают в пятницу в Карелии
По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу, 16 октября, в Петрозаводске облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью 0 +2, днем +3,+5. Атмосферное давление будет слабо расти.
В Карелии также облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и дождя со снегом. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -4, +1, днем +1, +6.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью 0, днем +3;
В Кондопоге ночью 0, днем +5;
В Медвежьегорске ночью 0, днем +4;
В Олонце ночью -1, днем +5;
В Пудоже ночью 0, днем +4;
В Сегеже ночью +1, днем +4;
В Сортавале ночью +1, днем +6;
В Суоярви ночью -1, днем +4. (фото на главной svidok.info)