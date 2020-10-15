Дождь со снегом обещают в пятницу в Карелии

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу, 16 октября, в Петрозаводске облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью 0 +2, днем +3,+5. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии также облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и дождя со снегом. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -4, +1, днем +1, +6.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью 0, днем +3;

В Кондопоге ночью 0, днем +5;

В Медвежьегорске ночью 0, днем +4;

В Олонце ночью -1, днем +5;

В Пудоже ночью 0, днем +4;

В Сегеже ночью +1, днем +4;

В Сортавале ночью +1, днем +6;

В Суоярви ночью -1, днем +4. (фото на главной svidok.info)