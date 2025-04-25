Дождь, снег и снова холод обещают в Петрозаводске в выходные

В выходные в Петрозаводске погода не будет радовать. Судя по прогнозу, опубликованному ЕДДС со ссылкой на синоптиков, можем увидеть и снег.

В субботу 26 апреля свежо, температура воздуха в пределах минус 2, плюс 3 градуса. Ветер холодный - северный, северо-западный 6 метров в секунду. Обещают дождь со снегом.

В воскресенье снова холодно, температура воздуха в пределах минус 3, плюс 4 градуса. Ветер северо-западный, юго-западный 4 метра в секунду. Будет пасмурно. Ночью ожидается дождь со снегом. © «Петрозаводск говорит»