Дождь пройдет в Карелии в четверг

В четверг в Петрозаводске будет по-прежнему тепло. По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 апреля в карельской столице облачно, ночью с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем прогнозируется небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью и утром порывистый. Температура воздуха в ночные часы в пределах +2, +4. Днем +6, +8.

В Карелии также облачно с прояснениями. В большинстве районов республики прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью по северным районам на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, западный, днем на севере северо-западный, северный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в ночные часы в пределах +4, -1. Днем +4, +9, на севере 0, +5.

В Калевале ночью -11, днем +4;

В Медвежьегорске ночью -4, днем +9;

В Олонце ночью -2, днем +8;

В Пудоже ночью -4, днем +7;

В Сегеже ночью -5, днем +7;

В Сортавале ночью -2, днем +9;

В Суоярви ночью -4, днем +7.