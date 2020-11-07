Дождь и мокрый снег пройдут сегодня ночью в Карелии

По прогнозу карельского Гидрометцентра, в воскресенье в Петрозаводске облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0,+2, днем +1,+3. Атмосферное давление будет слабо расти.

8 ноября в Карелии также облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -2, +3, днем -1, +4.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -2, днем +1;

В Кондопоге ночью -1, днем +3;

В Медвежьегорске ночью -1, днем +2;

В Олонце ночью -1, днем +4;

В Пудоже ночью -1, днем +3;

В Сегеже ночью -2, днем +1;

В Сортавале ночью -1, днем +4;

В Суоярви ночью -2, днем +1. (фото gtrk.tv)