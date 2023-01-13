Дождь и мокрый снег ожидаются в субботу в Карелии

Завтра, 14 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха 0, +2°С в течение суток. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, местами дождя. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4, +1°С, днем -2, +3°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0-1, пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Сегеже 0+2, пасмурно, снег с дождем.

В Сортавале +1+2, пасмурно, снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com