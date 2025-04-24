Дождь и мокрый снег ожидаются в пятницу в Карелии

Завтра, 25 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -3°С, днем +3, +5°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -6°С, днем +3, +8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +4, облачно, небольшой снег с дождем.

В Сегеже до +4, облачно, небольшой снег с дождем.

В Сортавале до +5, облачно, снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. © «Петрозаводск говорит»