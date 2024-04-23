Досрочный этап ЕГЭ в Карелии завершился

Досрочный этап ЕГЭ прошел и завершился в Карелии. Экзамены сдавали пять человек, сообщили в минобразования и спорта республики.

Это один выпускник школы и четыре студента средних профессиональных учебных заведений.

Испытания прошли в одном пункте, задействовали 15 работников, участвовали общественные наблюдатели. Все прошло в штатном режиме, никого из экзаменующихся не удалили.

Результаты по литературе, русскому и английскому языкам, математике и биологии уже известны.

Основной этап ЕГЭ в этом году пройдет с 23 мая по 5 июля. // фото: freepik.com