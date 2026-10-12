Добрая сказка под музыку: «Волшебное кольцо» ждет детей и родителей

18 октября Карельская филармония приглашает семейную аудиторию на второй концерт абонемента «Сказки с Оркестром “Онего”» (6+)

Фото: Карельская госфилармония

«Волшебное кольцо» — светлая и красочная сказка, чье переложение под названием «Ванька Доброй» принадлежит перу русского и советского фольклориста, писателя и публициста Бориса Шергина. Автор по-новому взглянул на народный сюжет и создал собственную версию сказа — с колоритными героями, забавными сценами и сочным, живым языком. Многие его обороты ушли в народ и стали крылатыми — во многом благодаря мультфильму 1979 года, снятому студией «Союзмультфильм» под руководством режиссера Леонида Носырева.

По сюжету добросердечный Ванька отдает последние деньги, чтобы спасти собаку Жужу, кошку Машу и змею Скарапею. Позже Ваня узнает: Скарапея — дочь змеиного царя. В благодарность за спасение она дарит ему волшебное кольцо, а к нему приставлены три человечка-опенка, готовых исполнить любое желание. С этого мгновения и начинается самое интересное!

Веселая и добрая сказка «Волшебное кольцо» непременно подарит хорошее настроение всей семье!

Исполнители:

Оркестр русских народных инструментов «Онего»,

Дирижёр – заслуженный артист России Михаил Тоцкий,

Художественное слово – Александр Холодков.

В программе: сказка Бориса Шергина, музыка русских композиторов.

Начало в 12:00. 6+

Билеты можно приобрести на сайте.

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