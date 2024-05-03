03 мая 2024, 06:30
До плюс 8 градусов обещают сегодня в Карелии
Петрозаводчане смогут обойтись без зонта, но некоторым в Карелии он может пригодиться
В Петрозаводске сегодня переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +4, +6, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.
В Карелии облачно с прояснениями. Утром и днем на западе местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +3,+8.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске днем +5;
В Кондопоге, Пудоже, Сортавале днем +6;
В Олонце, Суоярви днем +8;
В Сегеже днем +4. // фото «Петрозаводск говорит»