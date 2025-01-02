До минус 23 градусов подморозит в Карелии 3 января

Завтра, 3 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, западный, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -14, -16°С, днем -6, -8°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшой снег, днем на юге местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный, днем на юге южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -13, -18°С, на севере до -23°С в течение суток, на юге ночью -9, -14°С, днем -5, -10°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -15-16, пасмурно, туман, изморозь.

В Сегеже -13-17, облачно.

В Сортавале -6-8, пасмурно, небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»