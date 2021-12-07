Дизайн банкнот евро изменят впервые за 20 лет

Европейский центробанк создаст новый дизайн банкнот евро. Это произойдет к 2024 году, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сайт организации.

Дизайн банкнот изменится впервые за 20 лет, до этого на них добавляли только новые средства защиты от подделок. В специальную консультативную группу войдут представители всех стран еврозоны, отобранные национальными банками. Также в обсуждении будут участвовать представители разных отраслей (историки, архитекторы, математики, фотографы и другие).

Окончательное решение ЕЦБ примет после общественных консультаций. «Пора пересмотреть внешний вид банкнот, чтобы сделать их ближе для европейцев любого возраста и происхождения», - отметила глава европейского Центробанка Кристин Лагард. Процесс выбора нового дизайна будет идти параллельно с разработкой цифрового евро. Фото pixabay.com/martaposemuckel