Директор музея «Кижи» вошла в состав Президентского совета по культуре

Директор музея «Кижи» Елена Богданова вошла в состав Президентского совета по культуре.

В новом составе Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству, кроме Богдановой, также режиссер Карен Шахназаров, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, музыканты Юрий Башмет и Денис Мацуев, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, актер Константин Хабенский, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Елена Проничева и другие видные деятели культуры.

Секретарем совета стал помощник главы государства Владимир Мединский. Совет при президенте по культуре и искусству — консультативный орган, созданный для информирования главы государства о положении дел в этих сферах.

Как отмечается на сайте Кремля, критерием для включения в состав президентского совета по культуре и искусству «является личный творческий успех и безусловный профессиональный авторитет». // Фото: Музей Кижи.