В Санкт-Петербурге девушка-подросток погибла на территории заброшенного завода. Об этом сообщает прокуратура города.

По данным источника, трагедия случилась на бывшем заводе «Красный треугольник». Там было обнаружено тело девушки с травмами, характерными для падения с высоты.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Проверяется деятельность должностных лиц, ответственных за охрану неэксплуатируемого здания. // Фото «Петрозаводск говорит»