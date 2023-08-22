Девочка получила разрыв печени после падения с велосипеда в Ленобласти

Ученица пятого класса получила тяжелые травмы после падения с велосипеда в Ленинградской области. Родители три дня лечили ее дома, и это чуть не закончилось трагедией, сообщает «Фонтанка».

По данным источника, 18 августа девочка упала на даче в Кировском районе. К 21 августа 12-летнему ребенку стало хуже, у нее болел живот, родители отвезли школьницу в поликлинику. Медики быстро поняли, что ребенок находится в тяжелом состоянии, ее госпитализировали.

У девочки диагностировали закрытую травму живота и капсульный разрыв печени. За ее жизнь борются врачи. // Фото: unsplash.com / Jacek Dylag