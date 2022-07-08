08 июля 2022, 11:40
Детскую площадку монтируют рядом с Кукковским сквером
Продолжается благоустройство общественных территорий в Петрозаводске
Благоустройство Кукковского сквера продолжается в Петрозаводске. Подрядчик уже уложил брусчатку и поставил бордюрные камни, сообщили в мэрии.
Бетонными плитками замостили дорожки для пешеходов и будущие площадки для отдыха. Скоро начнут делать газон и высаживать рябины и яблони. Поставят вазон для цветов, урны и скамейки.
Рядом со сквером, во дворе дома № 3 на ул. Генерала Фролова завершают установку игрового комплекса для детей. Все работы планируют закончить в конце июля, раньше графика.
МУППЭС по программе модернизации установило в сквере и на детской площадке три новых опоры и дополнительные светильники на уже существующих фонарных столбах. // Фото: администрация Петрозаводска