Деревья и кустарники высадили в разных районах Петрозаводска

На прошлой неделе в рамках проекта «Выходные в любимом парке» в Петрозаводске прошли четыре мероприятия. Они состоялись в центре города, на Голиковке и в районе Октябрьского проспекта, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в Каменистом сквере были высажены хвойные растения. В Губернаторском парке проведена обрезка деревьев и кустарников. Там же посажены разные виды спирей. Кусты сирени были посажены в сквере Машиностроителей на пересечении улиц Мелентьевой и Советской. Еще одна акция прошла в районе дома №16 на улице Куйбышева. Там активисты убрали мусор и выполнили санитарную обрезку деревьев.

На этой неделе мероприятия продолжатся. Завтра в 9.00 неравнодушные горожане могут принять участие в санитарной обрезке деревьев в сквере 71-й Стрелковой Дивизии на улице Гоголя. 8 октября состоится акция в Поэтическом сквере. Формовочная и санитарная обрезка на общественной территории возле Карельской филармонии стартует в 16.00.