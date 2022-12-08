Депутаты предложили расширить возможности рефинансирования ипотеки

Члены Комитета по здравоохранению и социальной политике Парламента Карелии рассмотрели проект обращения к Заместителю Министра финансов РФ Алексею Моисееву по вопросу изменения федерального законодательства.

Речь идет о расширении возможностей рефинансирования оформленных ипотечных кредитов для семей с несовершеннолетними детьми вне зависимости от даты рождения детей.



Авторы инициативы – Председатель карельского парламента Элиссан Шандалович (фракция «Единой России»), вице-спикер Ольга Шмаеник (фракция «Единой России»), зампредседателя Комитета по здравоохранению и соцполитике Лидия Суворова (фракция «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»).



Парламентарии уверены, что обеспеченность жильем является одним из ключевых факторов для принятия семьей решения о рождении детей. В целях стимулирования выдачи кредитов по ставке ниже рыночного уровня сегодня на федеральном уровне утверждены Правила предоставления субсидий российским банкам и АО «ДОМ.РФ». Правила предполагают субсидирование ставки до уровня 6% на весь срок кредита при рождении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года первого ребенка или последующих детей. Однако, граждане, имеющие детей, рожденных до 1 января 2018 года, не имеют возможности рефинансировать ранее выданный жилищный кредит по программе семейной ипотеки.

Это, в первую очередь, связано с расширением круга участников программы. Льготные кредиты с пониженной процентной ставкой станут хорошим подспорьем в жилищном вопросе для семей с детьми, вне зависимости от даты рождения ребенка. Надеемся, на поддержку федерального центра,

- отметила Ольга Шмаеник.



По итогу рассмотрения проекта обращения Комитет рекомендовал поддержать инициативу.