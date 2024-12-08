Депутат Госдумы напомнил об оплате труда в новогодние праздники

Депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Гаврилов разъяснил правила оплаты труда в новогодние праздники, ссылаясь на нормы Трудового кодекса РФ. Он напомнил, что с 1 по 8 января в стране установлены официальные нерабочие праздничные дни, за которые работающим гражданам положена повышенная оплата независимо от формы начисления заработной платы, передает РИА Новости.

Согласно закону, каждый час, отработанный в праздничные дни, должен быть оплачен в двойном размере. Это касается как сотрудников на окладной системе, так и тех, чья работа оплачивается по сдельным расценкам. В первом случае дополнительная сумма начисляется сверх установленной месячной нормы рабочего времени.

Гаврилов также подчеркнул, что работник может выбрать компенсацию в виде дополнительного дня отдыха вместо удвоенной оплаты.

В случае отказа работодателя выполнять установленные требования сотрудник имеет право обратиться в прокуратуру или трудовую инспекцию для защиты своих трудовых прав. // фото: freepik.com