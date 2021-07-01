День семьи, любви и верности отметят в Петрозаводске

Библиотеки Петрозаводска приглашают жителей города принять участие в мероприятиях, которые они проведут накануне Дня семьи, любви и верности, а также в сам праздник. Горожане смогут оценить литературно-краеведческую программу и поучаствовать в мастер-классах, сообщили в городской администрации.

В частности, 6 июля в библиотеке №15 на улице Калевалы в 11:00 начнется комментированное чтение для детей. Тема - «Папалогия и Мамаведение», читать будут книги Григория Остера.

В это же время, но уже 8 июля, в библиотеке №22 на Лососинском шоссе пройдет литературно-развлекательная программа «Семейные приключения на книжных страницах».

В тот же день в Центральной городской библиотеке имени Д. Я. Гусарова на Октябрьском проспекте состоится познавательная игра «Под покровом Петра и Февронии». Она начнется в 12:00 и продлится час. В 12:30 сотрудники библиотеки №4 на Соломенской улице ждут читателей на арт-час. Его посвятят семейным традициям, обычаям. Для гостей проведут мастер-класс по созданию куклы-оберега.

В день праздника библиотека №3 имени Н. Клюева на улице Ровио приглашает горожан в мастерскую. Там с 11:00 и до 18:00 будут учить изготавливать символ Дня семьи, любви и верности – ромашку-закладку. В 14:00 Городская детская библиотека имени В. М. Данилова на улице Гоголя презентует проект по организации квестов для семей. Предполагается, что путешествия будут проходить по городским паркам.

Перед праздником онлайн пройдут тематические мероприятия. Это обзоры книг, литературно-творческие часы и т.п. (фото sng.today)