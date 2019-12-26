Дед Мороз умер во время раздачи подарков детям в Мурманской области

Исполнявший роль Деда Мороза мужчина скончался во время утренника в детском саду в Североморске, в Мурманской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СК. По словам очевидцев, он умер во время раздачи подарков, однако дети не успели понять, что произошло, и испугаться.

По данному факту следственный отдел по ЗАТО проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации, имела место естественная смерть,

- рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, мужчине был 51 год. Пока неизвестно, был ли умерший сотрудником детсада либо привлеченным аниматором.