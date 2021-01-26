Что учитывать при выборе ВУЗа

Каждый год сотни выпускников школ сталкиваются с первым выбором, а для кого-то судьбоносным решением – где учиться, куда подавать документы? Несмотря на то, что сейчас школьникам позволили подавать документы в пять ВУЗов от двух до десяти направлений по усмотрению учебного заведения, «раскидывать» свои документы куда попало тоже не стоит. Вопрос получения образования серьезный, но в некоторых случаях итоговая успеваемость по ключевым направлениям ограничивает круг выбора ВУЗа.

Очень важный вопрос, который поможет выбрать учебное заведение: хочу ли я остаться в родном городе, регионе? Это существенно сузит круг поиска. Так, например, у нас в Карелии есть три высших учебных заведения: ПетрГУ, РАНХиГС и Всероссийский Государственный Университет Юстиции (Северный институт).

Еще один важный аспект, на который следует обратить внимание – отзывы студентов об учебном заведении. Однако, не следует забывать о субъективности каждого мнения, ведь на него влияет множество индивидуальных факторов. Поэтому к отзывам относитесь осторожно и критически.

Следующий пункт - преподавательский состав, ведь вы в первую очередь поступаете в ВУЗ, чтобы получить качественное образование. В каждом ВУЗе преподают люди с научными степенями, однако наибольшей ценностью обладают преподаватели-практики, люди - профессионалы своего дела, которые работали или продолжают работать в интересной для вас сфере и преподают. Иногда теория очень далека от практики.

Иногда, если вы решили остаться в своём регионе, может потребоваться общежитие. Не у всех вузов есть собственные общежития, но они могут предоставлять комнаты в общежитиях других учебных заведений. Поэтому, если наличие общежития для вас принципиальный вопрос, не спешите отказываться, а уточните, есть ли подобные договоры у учебного заведения, которое вам приглянулось.

Немаловажным фактором является и диплом, который вы получите по окончании обучения. Бывает, что после окончания ВУЗа, выпускники получают «местный» диплом, что потом может повлиять на трудоустройство в силу меньшего престижа документа об образовании. Важно уточнить, какой документ вы получите по окончании. Так, например, в Всероссийском Государственном Университете Юстиции (Северный институт) выпускники получают диплом Российского образца, что дает полноценную возможность для трудоустройства, в том числе за пределами нашей республики.

Это некоторые нюансы, на которые стоит обратить внимание при выборе любого ВУЗа. Вы можете учиться в филиале крупного ВУЗа недалеко от дома, можете поступать в другом регионе, главное –желание учиться тому, что хочется именно вам.