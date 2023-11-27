Число россиян, которые столкнулись с мошенниками, сократилось

Большинство россиян сталкивались со случаями финансового мошенничества в 2023 году, но не информировали об этом ни банки, ни правоохранительные органы. Доля жертв финансовых мошенников за последний год не изменилась и остается на уровне 8%, хотя число столкнувшихся с ними россиян уменьшилось с 76% до 67%. Таковы результаты опроса* об онлайн и телефонном финансовом мошенничестве, проведенного ВТБ и банком «Открытие».

25% опрошенных сообщили, что ни они, ни члены их семей не сталкивались за последний год со случаями финансового мошенничества (на Северном Кавказе 37%, в Сибири 22%). В августе прошлого года аналогичный ответ на этот вопрос дали 17%. Сталкивались с финансовыми мошенниками, но не отдали им деньги 67% против 76% годом ранее. Как и годом ранее, 8% россиян стали в 2023 году жертвами финансового мошенничества (на Северном Кавказе 12%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 5%).

Свой банк о случаях финансового мошенничества в этом году информировали 33% респондентов против 40% в 2022-м. 7% сообщали о таких случаях в правоохранительные органы (6% годом ранее). При этом 59% россиян не информировали о столкновении с финансовыми мошенниками ни банки, ни правоохранителей (в Приволжском федеральном округе 64%, на Дальнем Востоке 47%). Год назад такой ответ давали 55% респондентов.

По мнению 38% опрошенных, главную ответственность за то, чтобы не терять деньги от действий финансовых мошенников, несут сами потребители. На Дальнем Востоке так считают 46%, в Москве и Московской области 33%. На банки главную ответственность за последствия действий финансовых мошенников возлагают 23% респондентов (наиболее популярна эта точка зрения в Сибири - 28%). Еще 17% полагают, что за потерю людьми денег при столкновении с финансовыми мошенниками должно отвечать государство (на Северном Кавказе 22%). 9% возлагают ответственность на правоохранительные органы. 1% считает, что за это не должен отвечать никто. 11% затруднились с ответом.

75% положительно относятся к идее Банка России разрешать гражданам устанавливать себе запрет на любые онлайн-операции либо ограничивать эти операции (43% скорее поддерживают, 32% полностью поддерживают). Год назад этот показатель был примерно таким же – 77%. Против таких запретов и ограничений каждый четвертый из опрошенных (скорее отрицательно относятся 20%, полностью отрицательно 5%).

Также по-прежнему высок «рейтинг» идеи установления самозапрета на кредиты. Такие ограничения поддерживают 87% опрошенных (45% относятся скорее положительно, 42% очень положительно). Год назад так считали 86%. Против самозапрета на кредиты лишь 13% (скорее отрицательно относятся 10%, полностью негативно 3%).

При этом пока воспользовались запретом на выдачу себе кредитов только 3% опрошенных (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также на Северном Кавказе по 5%, на Дальнем Востоке 1%). 34% не пользовались такой возможностью, но готовы сделать это в дальнейшем. 39% вообще не знали о существовании такой возможности. Категорически не собираются устанавливать самозапреты на кредиты 24% (на Дальнем Востоке 31%, в Сибири 18%).

По нашим данным, активность мошенников в отношении розничных клиентов снижается относительно прошлого периода. Такой тренд виден впервые за три года. Считаю, что тенденция продолжится, при этом атаки злоумышленников становятся более качественными, продуманными и сложными. Появились гибридные сценарии и мультибрендовые, выросло число схем с фишинговыми ссылками, по-прежнему большое количество людей теряют деньги в результате социальной инженерии. При этом мы понимаем, что часто при потере небольших сумм в результате мошенничества пострадавшие не сообщают об этом в банки и правоохранительные органы. Однако именно информирование о кражах помогает финансовым организациям и ведомствам разрабатывать новые инструменты безопасности.

- отметил старший-вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

*Опрос проведен 7-14 ноября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.