Число аварий в Карелии возросло на 23%

Рост аварий на дорогах отмечают в Карелии с начала года. В сравнении с прошлым годом ДТП стало на 23% больше.

Среди самых распространенных причин аварий называют несоблюдение очередности проезда на перекрестках, выезд на встречку, нарушение правил расположения транспорта на дороге и превышение скорости.

ГАИ проведет с 26 по 28 мая рейды «для предупреждения ДТП, обеспечения общественного порядка и общественной безопасности». За обстановкой на дорогах будут следить также скрытые патрули. Обещают усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения в местах повышенной аварийности. © «Петрозаводск говорит»