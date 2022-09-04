Через две недели нас ждет теплая погода, а пока на улице не выше +12

По прогнозу Гидрометцентра, сентябрь на территории Карелии ожидается прохладным и с избыточным количеством осадков – до 130% нормы. В первой половине месяца погодные условия будут определяться влиянием атлантических циклонов, поэтому ночами ожидаются заморозки, днем до +7,+12℃. В середине месяца влияние антициклонов возрастет, температура воздуха составит +12,+17℃. В третьей декаде она вновь понизится до нормальных для этого времени значений.

По прогнозам синоптиков сегодня ночью в регионе пройдет небольшой дождь. При ветре северных направлений температура воздуха снизится до +2…+7ºС.

В понедельник, 5 сентября, ожидается облачность с прояснениями, без существенных осадков. Северный, северо-западный ветер силой 5-10 м/с. Воздух прогреется до +8…+13ºС. Фото: unsplash.