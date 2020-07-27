Частный дом сгорел на юге Карелии

Пожар произошел в минувшее воскресенье, 26 июля, на юге Карелии, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

По его словам, в 04:24 на пульт Единой службы спасения-01 Олонецкого района поступило сообщение о том, что в деревне Гавриловка произошел пожар в частном жилом доме. На место происшествия выехали пожарные из поселков Видлица и Ильинский.

Когда первые пожарные прибыли к месту вызова, то в деревянном строении огонь чувствовал себя полноправным хозяином. Установив мотопомпу на реку Видлица, расположенную в 120 метрах от места происшествия, пожарные вступили в схватку с огнем.

В результате пожара строение дома было значительно повреждено огнем. По какой причине произошел этот пожар, сейчас устанавливают специалисты.

Еще один пожар в Олонецком районе произошел накануне. Субботним вечером 25 июля в 18 часов 49 минут по неустановленной пока причине загорелась частная баня в поселке Судалица. В результате пожара огнем были повреждены наружная стена и кровля бани на общей площади 15 квадратных метров. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.