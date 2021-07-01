Цены на молоко в России вырастут осенью

Отпускные цены на молоко к началу осени поднимутся. Расходы бизнеса увеличились, а цена реализации выросла незначительно, объяснили производители. Они рассказали РБК, что готовят повышение на 7-10 процентов.

Относительную стабильность цен на молоко при росте стоимости его производства фиксируют и в Минсельхозе РФ. По словам главы Национального союза производителей молока Артема Белова, затраты на выпуск молока увеличились в текущем году. Это сделало бизнес нерентабельным.

Ряд участников рынка уже повышал цены на свою продукцию или же готовятся сделать это. В частности, речь идет о компаниях «Рузское молоко», «А-Молоко», агрохолдинге «Степь», входящем в состав АФК «Система». // Фото: «В кризис.ру»