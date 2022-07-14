Цены на отечественные авто снизят

Цены на автомобили Лада в ближайшее время снизят, в том числе на фоне запуска программ льготного автокредитования и стабилизации курса рубля, сообщил в интервью РИА Новости президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Также в ближайших планах российского автозавода активно заняться разработкой нового кроссовера на базе Лада-Веста. В долгосрочной перспективе специалисты намерены создать абсолютно новое семейство автомобилей, в котором будут машины класса С. Как отмети Соколов, «наши покупатели вполне заслуженно и обоснованно хотят ездить на современных автомобилях».

«Все будет зависеть от положений стратегии АвтоВАЗа, которые будут рассматриваться акционерами и одобрены отраслевым минпромторгом, который разрабатывает программы поддержки спроса, позволяющие снизить конечную цену на автомобили. Может быть, в среднем по рынку, но все равно это очень важно. Мы полагаем, что определенная стабилизация, коррекция цен может быть уже в ближайшее время», -

пояснил глава автомобилестроительной компании.

Стоит отметить, что за прошлый год общие продажи завода составили 350,7 тысячи машин, а это на 2% боле, чем в 2020 году. Фото: pro-lada.ru.