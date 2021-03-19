Центробанк впервые за три года повысил ключевую ставку

Центробанк повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта - до 4,5%. Повышение произошло впервые с 2018 года.

Решение о повышении ставки обосновывается слишком высоким - по сравнению с прогнозным - уровнем роста потребительских цен в первом квартале. В то же время, внутренний спрос восстанавливается быстрее ожидаемого, и в некоторых секторах экономики восстановление опережает темпы наращивания выпуска.

Также отмечается, что инфляционные ожидания населения остаются на повышенном уровне, что создает дополнительные риски роста цен. «Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике», - говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ не исключили дальнейшего повышения ключевой ставки. Фото osnmedia.ru