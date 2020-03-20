Центрбанк не стал повышать ключевую ставку

Сегодня Центральный банк России оставил ключевую ставку на уровне 6 процентов, пишут «Известия». Таким образом, регулятор не стал усугублять действия внешних факторов на экономику России: пандемии коронавируса и падения цен на нефть. То есть ставки по кредитам, так и по депозитам, в России в течение месяца расти не будут.

В регуляторе отметили, что в дальнейшем решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

В предыдущий раз ключевая ставка менялась 7 февраля. Тогда регулятор снизил ее на 25 б.п. – до 6% годовых.

Ключевая ставка является инструментом кредитно-денежной политики и устанавливается ЦБ РФ с целью влияния на процентные ставки в государстве. Именно по ней ЦБ выдает кредиты сроком на одну неделю простым банкам и по ней же принимает депозитные вклады. Поэтому от ключевой ставки зависит, на каких условиях банковские клиенты могут брать займы или размещать свои деньги. Чем выше ключевая ставка, тем выгоднее людям вкладывать средства в банк и тем дороже оформлять кредитные договора. По сути, она выступает стоимостью денег, поэтому играет важную роль во взаимоотношениях банка и клиента.