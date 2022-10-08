Целый район в Петрозаводске остался без электричества

Электроснабжение района Рыбка в столице Карелии прервалось вечером субботу, 8 октября. Причина – повреждение на сетях.

Света в домах нет с 16:50, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе. Энергетики устраняют повреждение. Тем не менее в ЕДДС не намекнули, до какого времени будут длится работы.

В ЕДДС позднее сообщили, что электроснабжение Рыбки удалось восстановить в 17:05. (фото unsplash.com, Yash Patel)