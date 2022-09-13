Бывшие правительственные дачи в Карелии продадут по сходной цене

В ближайшее время в Карелии приватизируют три бывшие правительственные дачи в Шуйской Чупе. Этот следует из прогнозного плана приватизации имущества, опубликованного на портале Заксобрания республики.

Речь идет о дачных домиках №№ 4, 11 и 13, их собираются продать в течение 2023 года. Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, поступления от недвижимости и земельных участков составят 5 450 600 рублей.

Сейчас дачи находятся в собственности региона. Ранее в Карелии уже продали несколько таких дач. Они были в плохом состоянии. // Фото: www.booking.com