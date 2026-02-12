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25 августа 2026
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Маркет

Бурение скважин от «КарелБурВод»: качество, проверенное годами

Чистая вода на участке —доступная реальность благодаря отлаженным технологиям и вниманию к деталям на каждом этапе работ
карелбурвод
Фото: Карелбурвод

Компания «КарелБурВод» специализируется на бурении водяных скважин с предоставлением полного пакета сопроводительной документации. С 2009 года организация работает на рынке, за 17 лет заслужив репутацию надёжного исполнителя благодаря соблюдению технологических стандартов и вниманию к требованиям клиентов.

По завершении работ заказчик получает:

  • паспорт скважины с указанием глубины, дебита и гидрогеологических характеристик;
  • сертификаты качества и соответствия на применённые обсадные трубы;
  • гарантию на скважину сроком 5 лет.

буровая установка

Помимо буровых работ, "КарелБурВод" также осуществляет подбор, поставку и монтаж водоподъёмного оборудования — от погружных насосов до систем автоматики и фильтрации.

Консультацию и запись на выезд специалиста можно оформить по телефону: 8 (921) 222-90-00.

Дополнительная информация о услугах размещена на официальном сайте компании.

На правах рекламы. ООО "Северо-западная буровая компания "Карелбурвод", ИНН 1001228521. ERID

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