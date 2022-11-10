В спектакле "Большой мир маленькой Таффи" есть всё: большие яркие планшетные куклы, функциональная и красивая декорация, отличная музыка и живой звук джембе, бонгов, калимбы и окарины. И, конечно же, главная составляющая любого спектакля - актёрская игра. В постановке заняты: заслуженная артистка Карелии Марина Збуржинская, актёры Ирина Будникова, Артём Олконен и Олег Романов.



Велик или мал мир ребёнка? Не так уж и мал, если в него влезают папа Тегумай Бопсулай, что значит «человек, который не спешит ставить ногу вперед», мама Тешумай Тевиндрау, чьё имя переводится как «женщина, которая задает много вопросов», мудрый Вождь, непонятливый Чужой из племени тевара, а также люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени...



Центральное действующее лицо весёлой музыкальной сказки - девочка по имении Таффимай Металлумай, что означает «шалунья, которую надо наказывать». Но несмотря на то, что Таффи шумно ходит по лесу, пугает дичь, падает в болото и с деревьев и совершенно не умеет рисовать, никто – даже вождь племени! – её не наказывает. Все её любят, холят, лелеют и всегда не прочь поиграть с ней.



Эта сказка о том, как хорошо быть ребёнком и впервые познавать мир.



Инсценировка – Юрий Алесин и Светлана Дорожко. Режиссёр – Светлана Дорожко. Художник-постановщик – Светлана Рыбина. Композиторы – Анна Морозова и Татьяна Алёшина. Репетитор по перкуссионным инструментам – Егор Комаров.



Спектакль поставлен по проекту "Культура малой Родины. Театр - детям" и рекомендован детям с пяти лет. 0+

Спектакли состоятся в Театре кукол Карелии 25 ноября в 18 часов и 26 ноября в 11 и 13 часов.

Приобрести билеты можно в кассе театра или по ссылке.





На правах рекламы. БУ "Театр кукол Республики Карелия". ИНН 1001040174