Большинство россиян удовлетворены качеством дорог и уборки улиц

Банк "Открытие" провел опрос об участии россиян в благоустройстве своих городов и удовлетворенности инфраструктурой.

59% опрошенных удовлетворяет качество дорог и транспортных развязок в их городах (46% скорее удовлетворяет, 13% полностью). В Москве и Московской области этот показатель самый высокий – 77%. На Дальнем Востоке самый низкий - 46%. Меньше половины опрошенных удовлетворены качеством дорог и транспортных развязок также в Центральном федеральном округе (48%) и Сибири (49%). Всего по России неудовлетворительной считает дорожно-транспортную инфраструктуру своих городов 41% (из них 29% она скорее не удовлетворяет, 12% совершенно не удовлетворяет).

Качество уборки улиц устраивает 64% опрошенных (50% скорее удовлетворяет, 14% полностью). Тут также со значительным отрывом лидирует Московский регион (79%), а явный аутсайдер Сибирь (51%). Не удовлетворяет качество уборки улиц их городов 36% (из них 26% скорее не удовлетворяет, 10% полностью).

Экологической обстановкой в своих городах удовлетворены 54% (из них 42% скорее, 12% полностью). На Северном Кавказе эта доля достигает 79%, тогда как в Сибири лишь 38%, на Урале 41%. Не удовлетворены экологической обстановкой в своих населенных пунктах 46% (скорее нет 32%, полностью 14%).

Отвечая на открытый вопрос о том, что может способствовать развитию инфраструктуры вашего города (можно было давать более одного варианта ответа) россияне на первое место ставят более эффективную работу городских властей (56%). По мнению 33% россиян, развитию инфраструктуры может способствовать дополнительное финансирование.

Отвечая на открытый вопрос о формах личного участия в благоустройстве своего города (можно было давать более одного варианта ответа), 73% назвали регулярную своевременную оплату коммунальных услуг, вывоза мусора и благоустройства территории, 51%- оплату налогов, 7% - «другое». Никак не участвует в благоустройстве своих городов лишь 1%. Об участии в городских субботниках заявили 29% опрошенных (в Приволжском федеральном округе 38%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 16%).

*Опрос проведен 12-18 июня по репрезентативной выборке среди 1000 респондентов по всей России в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.