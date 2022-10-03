Большая выставка-продажа шуб открылась в Петрозаводске.

Пятигорские фабрики славятся качеством своей продукции и ее долгим сроком службы.​

Норка, мутон, каракуль, бобрик. Дубленки, жилеты, шапки и, конечно, шубы.​

Такие выставки-продажи всегда вызывают большой интерес у северян. Осень уже вступила в свои права и зима не за горами.



На выставке​ можно примерить шубку, обменять старую на новую с доплатой и получить выгоду при покупке.​ Организаторы предлагают новые модели по ценам прошлого года. Цены так же порадуют. Например, есть отличные шубы от 10 000р.​ ​ Предоставляется рассрочка платежа*.



Весь ассортимент​ меховых изделий замаркирован, что гарантирует высокое качество и защиту от подделок.



Представлен широкий размерный ряд: от 42 до 68 размера.



Организаторы выставки ждут покупателей​ с 1 по 7 октября 2022 г. по адресу г. Петрозаводск,​ ул. Красноармейская, д​ 25,​ ТЦ «Кей».

Сроки акции с 01 по 07 октября 2022г. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Об организаторе акции, о правилах ее проведения, о размерах скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по адресу : г.Петрозаводск, ул.Красноармейская, 25.

Рассрочка предоставляется ИП Кузьменко С.Н., ИНН 261905529244. Реклама. 0+