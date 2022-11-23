Более пяти тысяч зараженных коронавирусом выявили в России за сутки

За последние сутки в России выявлен 5631 новый случай заражения коронавирусом. Умерли 54 человека. Такую статистику приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Карелии за сутки госпитализированы 11 пациентов с ковидом. Всего выявлены 35 новых инфицированных.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 391 622 человек. Общее число случаев заражения превысило 21,55 миллиона. // Фото: unsplash.com