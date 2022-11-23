23 ноября 2022, 11:17
Россия

Более пяти тысяч зараженных коронавирусом выявили в России за сутки

Пандемия унесла жизни еще 54 жителей нашей страны

За последние сутки в России выявлен 5631 новый случай заражения коронавирусом. Умерли 54 человека. Такую статистику приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Карелии за сутки госпитализированы 11 пациентов с ковидом. Всего выявлены 35 новых инфицированных.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 391 622 человек. Общее число случаев заражения превысило 21,55 миллиона. // Фото: unsplash.com

Обсудить
Метки: 
коронавирус
пандемия
статистика
оперативный штаб
болезнь